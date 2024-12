Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Die Hansestadt habe dem Kirchenasyl den Kampf angesagt, hieß es. Das sei ein historischer Schritt. Dem stelle sich eine solidarische Stadtgesellschaft entgegen. - Anfang der Woche hatten Polizeikräfte versucht, einen 25-jährigen Somalier aus der evangelischen Zion-Gemeinde heraus abzuschieben. Rund hundert Menschen verhinderten das unter Glockengeläut.

Kirchen bieten immer wieder Flüchtlingen, denen bei einer Abschiebung Gefahr an Leib und Leben droht, zeitlich befristet Unterkunft an. Auch wenn der Staat rechtlich von seinem Zugriffsrechts Gebrauch machen könne, wird davon - auch aus Respekt vor dem kirchlichen Rahmen - in der Regel abgesehen

Diese Nachricht wurde am 08.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.