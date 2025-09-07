Rettungskräfte an der Unglücksstelle beim "Riderman" (Andreas Maier / dpa / Andreas Maier)

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Massensturz beim "Riderman"-Fahrradrennen in der Nähe von Bad Dürrheim in Baden-Württemberg. Die Organisatoren brachen alle Veranstaltungen für heute ab.

Neben Rettungswagen waren auch vier Hubschrauber vor Ort. Eine Einwirkung von außen auf das Rennen schloss die Polizei als Ursache aus. Nach ihren Angaben stürzten die ersten Fahrer in einer Kurve auf einer Landstraße zwischen Bad Dürrheim und Biesingen. Im Rückstau hinter der Unfallstelle gingen zahlreiche weitere Sportler zu Boden.

Beim mehrtägigen "Riderman"-Festival finden nach Angaben der Veranstalter neben Amateur- oder Jedermannrennen auch Wettkämpfe der Bundesliga statt. Laut Polizei rechneten die Organisatoren mit 1.200 Teilnehmern.

