Ein Gericht in St. Petersburg befand die Mitglieder der demokratischen Jugendbewegung "Wesna" des "Extremismus" und der "Verbreitung von Falschmeldungen" über die russische Armee für schuldig.
"Wesna" - auf Deutsch: Frühling - wurde 2013 gegründet. Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 hat der Kreml sein Vorgehen gegen Kritiker verstärkt. Wesna wurde von den russischen Behörden als "ausländischer Agent" eingestuft - das ist eine Zuschreibung, die vom Kreml genutzt wird, um Repressionen gegen politische Gegner zu begründen.
Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.