Vor Europäischem Protesttag

Der Eingang zum Gebäude der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn (dpa)

Dies sei noch immer keine Selbstverständlichkeit, teilte die Bischofskonferenz in Bonn mit. Fehlende Barrierefreiheit, lange Wartezeiten bei Leistungen oder unzureichende Assistenz erschwerten den Zugang zu Bildung, Arbeit und gesellschaftlichem Leben. Die Bischöfe kritisierten, zudem erweckten Diskussionen über Einsparungen zu oft den Eindruck, Teilhabeleistungen seien ein verzichtbarer Luxus. Dem sei jedoch nicht so. Es handle sich um ein grundlegendes Recht.

Am morgigen Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung soll mit zahlreichen Aktionen auf Diskriminierung und fehlende Inklusion aufmerksam gemacht werden.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.