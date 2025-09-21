Katholische Kirche

Bis Donnerstag beraten die 58 Mitglieder der katholischen Deutschen Bischofskonferenz unter Leitung ihres Vorsitzenden Bätzing. Im Mittelpunkt stehen Gespräche über Kirchenreformen, den Umgang mit sexualisierter Gewalt sowie zur Säkularisierung in der Gesellschaft.
Außerdem berät die Vollversammlung über eine gemeinsame Position zum Wehr- und Freiwilligendienst.
Die Vollversammlung ist das oberste Gremium der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Sie kommt zweimal im Jahr zusammen.
