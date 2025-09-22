Katholische Kirche

Neben seiner Funktion als Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz ist Bätzing auch der Bischof von Limburg. (picture alliance / epd-bild / Heike Lyding)

Bis Donnerstag beraten die 58 Mitglieder der katholischen Deutschen Bischofskonferenz unter Leitung ihres Vorsitzenden Bätzing. Im Mittelpunkt stehen Gespräche über Kirchenreformen, den Umgang mit sexualisierter Gewalt sowie zur Säkularisierung in der Gesellschaft. Außerdem berät die Vollversammlung über eine gemeinsame Position zum Wehr- und Freiwilligendienst.

Die Vollversammlung ist das oberste Gremium der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Sie kommt zweimal im Jahr zusammen.

Bundespräsident Steinmeier wird unterdessen von Papst Leo XIV. zu einer Privataudienz empfangen. Das Treffen im Vatikan ist für Steinmeier die erste Begegnung mit Papst Leo seit der Wahl des US-Amerikaners im Mai. Steinmeier selbst ist protestantischen Glaubens. Nach dem Termin im Vatikan besucht der Bundespräsident in Rom unter anderem die katholische Hilfsorganisation Sant'Egidio.

