Bätzing sagte im Deutschlandfunk , nur Gespräche brächten die Waffen zum Schweigen. Von Papst Franziskus wünsche er sich einen Kontakt zu Russlands Patriarchen Kyrill. Kyrills Argumentation sei nicht vom Evangelium gedeckt, die katholische Kirche müsse ihm - so der Bischof wörtlich - ins Gewissen reden. Zugleich sei ein starkes Zeichen der Unterstützung für die Ukraine nötig - etwa in Form eines Papstbesuches in dem Land.