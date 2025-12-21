Neben seiner Funktion als Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz ist Bätzing auch der Bischof von Limburg. (picture alliance / epd-bild / Heike Lyding)

Er sehe die Kirche in Gemeinsamkeit mit der großen Mehrheit der Mitte der Gesellschaft , sagte der Limburger Bischof im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Da gehörten auch CDU und SPD ganz klar mit hinein. Nötig seien neue Narrative zum Stichwort Migration. Bätzing fügte hinzu, er finde es verheerend, dass Migration zu einem Angstbegriff geworden sei. Man brauche Migration, aber keine ungehemmte.

Bätzing rief die Politik dazu auf, die Brandmauer zur AfD "so lange wie es geht" zu halten. Wenn es sein müsse, brauche es auch den Mut zu Minderheitsregierungen. Der völkische Nationalismus, der von der AfD vertreten werde, sei menschenverachtend. Sollte sie in politische Verantwortung kommen, würden gerade jene Menschen als allererste die Augen erschrocken aufmachen, die diese Partei für sich zu gewinnen versuche.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.