Katholische Kirche

Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising (Archivbild) (dpa/| Sven Hoppe)

In einem Schreiben an die Seelsorgerinnen und Seelsorger in seiner Diözese empfiehlt er eine entsprechende Handreichung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der Katholiken als Grundlage des pastoralen Handelns, wie das Bistum bestätigte. Diese Handreichung war vor einem Jahr verabschiedet worden. Darin heißt es, die Kirche bringe Paaren, die in Liebe verbunden sind, Anerkennung entgegen und biete ihnen Begleitung an. Auch von einer Segnung von Paaren aller geschlechtlichen Identitäten und sexuellen Orientierungen ist die Rede. Aus Sicht der Bischofskonferenz steht das Papier in Einklang mit dem Vatikan. Diese Sicht ist allerdings vor unter konservativen Katholiken umstritten.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.