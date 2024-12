Nach Sturz des Assad-Regimes

Der Bischof der armenisch-orthodoxen Kirche in Damaskus, Armash Nalbandian, äußerte sich jetzt angesichts des Machtwechsels in Syrien vorsichtig optimistisch. Nalbandian sagte im Deutschlandfunk, in Syrien herrschten Freude und Euphorie, dass das Assad-Regime gegangen sei . Seine Glaubensgemeinschaft fürchte derzeit keine Verfolgung, sagte er weiter. Die neuen Machthaber gäben sich tolerant, das mache Hoffnung auf einen friedlichen Übergang. Dennoch gebe es in seiner Gemeinde auch Verunsicherung und Ängste, was die künftige Entwicklung betreffe.