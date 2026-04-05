Heiner Wilmer wurde Ende Februar 2026 zum neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gewählt (IMAGO / Rüdiger Wölk / IMAGO / Rüdiger Wölk)

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Wilmer, sagte in Hildesheim, Ostern sei eine Rebellion gegen den Tod. Die Auferstehung stelle eine bewusste Gegenposition zu Hoffnungslosigkeit dar. Die christliche Botschaft widerspreche der Vorstellung, dass das Leben mit dem Tod ende. Wilmer ermutigte dazu, auch in schwierigen Lebenslagen an dieser Hoffnung festzuhalten.

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fehrs, bezeichnete die Osterbotschaft ebenfalls als Quelle von Hoffnung und Halt angesichts wachsender Verunsicherung durch Krisen und Kriege. Die Auferstehung Jesu sei eine machtvolle Hoffnungsgeschichte. Sie bekräftige die Zuversicht, dass das Leben inmitten all der Kriege und des Elends siege.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.