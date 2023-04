Missbrauchsskandal

Bätzing ist auch Erzbischof von Limburg. (Robert Michael / dpa)

Bätzing sagte der "Rhein-Neckar-Zeitung" aus Heidelberg, unter Zollitsch seien in der deutschen katholischen Kirche im Jahr 2010 entscheidende Maßnahmen zur Missbrauchsaufarbeitung angeordnet worden, die er selbst aber in seinem Bistum Freiburg missachtet habe. Er sei ratlos, wie das habe passieren können, so Bätzing. Hier habe es offenbar keinerlei wirksame Kontrolle gegeben, und das sei ein Fehler im System. Nun müsse der Vatikan über mögliche Konsequenzen für Zollitsch entscheiden.

Zollitsch wird in einem Untersuchungsbericht zum sexuellen Missbrauch im Bistum Freiburg schwer belastet. Ihm wird vorgeworfen, kirchliche Täter geschützt und die Opfer alleingelassen zu haben. Er hat bereits schwerwiegende Fehler und persönliche Schuld eingeräumt. Am vergangenen Donnerstag war Zollitschs Portrait in der Freiburger Bistumszentrale abgehängt worden.

