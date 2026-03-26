Katholische Kirche

Heiner Wilmer wird neuer Bischof von Münster (picture alliance / Geisler-Fotopress / Peter Back)

Dies gaben der Vatikan in Rom und das Domkapitel in Münster bekannt. Wilmer bedankte sich in einer ersten Reaktion für das Vertrauen. Er sagte im St.-Paulus-Dom in Münster, er komme mit großem Respekt vor den Menschen im Bistum und vor der Aufgabe. Der 64-Jährige ist derzeit noch Bischof von Hildesheim. In Münster folgt er auf den bisherigen Amtsinhaber Genn, der vor gut einem Jahr altersbedingt zurückgetreten war. Das Bistum ist mit gut 1,6 Millionen Gläubigen das mitgliederstärkste in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.