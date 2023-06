Ausblik auf "Air Defender 23" (dpa / picture-alliance)

Teilnehmen werden etwa 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 25 Ländern. Geplant sind rund 2.000 Flüge mit mehr als 250 Maschinen. Sie starten von Flugplätzen in Schleswig-Holstein, Bayern, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen sowie in den Niederlanden und Tschechien. Simuliert wird die gemeinsame Abwehr eines Angriffs von Osten. Das Manöver war schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine in der Planung.

Drei Luftkorridore werden stundenweise gesperrt - 800 Flüge pro Tag umgeleitet

Drei Korridore über Deutschland im Nordwesten, Osten und Südwesten werden dafür jeweils für mehrere Stunden gesperrt. Nachts und am Wochenende sind keine Übungen geplant. Die europäische Flugsicherungsbehörde Eurocontrol geht davon aus, dass täglich bis zu 800 Flüge umgeleitet werden müssen.

Die Bundeswehr rechnet dennoch nur mit kleineren Verspätungen. Verteidigungsminister Pistorius und Verkehrsminister Wissing haben aber die Länder gebeten, das Nachtflugverbot zu lockern, um Verzögerungen aufzufangen. Die Flughäfen bitten Reisende, sich über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.