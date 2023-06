Das "Titanic-Tauchboot" des Unternehmens OceanGate Expidtions im Juni 2021. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Die US-Küstenwache erklärte, zusammen mit der Nationalgarde und mit kanadischen Streitkräften arbeite man rund um die Uhr. Das Tauchboot war am Sonntag zum Wrack der 1912 untergegangenen "Titanic" aufgebrochen. Sie liegt in ungefähr 4.000 Metern Tiefe. Irgendwann brach der Kontakt zu dem Tauchboot ab. An Bord sind der französische Forscher Paul-Henri Nargeolet, der als einer der bekanntesten Experten für das Wrack gilt, der Chef der Betreiberfirma "Ocean Gate Expeditions", Stockton Rush, und drei Touristen. Nach Berechnungen der Küstenwache bleiben keine zwei Tage mehr, um die Verschollenen zu finden. Dann sei der Sauerstoff-Vorrat aufgebraucht.

