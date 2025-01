Nach Flugzeugkollision in Washington

Bisher keine Überlebenden gefunden - viele Eiskunstläufer unter den Opfern

Nach dem Flugzeugunglück in der US-Hauptstadt Washington gehen die Behörden nicht von Überlebenden aus. Die Suche nach den Opfern wird fortgesetzt. Eine Passagiermaschine von "American Airlines" war im Landeanflug mit einem Militär-Helikopter kollidiert. Beide stürzten in den Fluss Potomac. In den Maschinen befanden sich 67 Menschen.