An verschiedenen Orten in der zweitgrößten Stadt des Landes schlugen Drohnen, Raketen und Gleitbomben ein, wie die Nachrichtenagentur RBK-Ukraine unter Berufung auf Behörden meldete. Infolge der Angriffe seien mehrere Brände ausgebrochen. Bürgermeister Terechow schrieb auf Telegram, Charkiw erlebe den stärksten Angriff seit Beginn des Krieges. Er sprach von mindestens 40 Explosionen in der Stadt.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.