Das teilte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In rund 1.790 Fällen geht es demnach um Aktionen der Gruppe "Letzte Generation". Die restlichen Verfahren richten sich gegen Mitglieder der Organisation "Extinction Rebellion". In insgesamt knapp 680 Fällen seien Verfahren bei der Staatsanwaltschaft verbunden worden, weil es sich um mehrere Vorwürfe gegen dieselbe Person handele. 86 Urteile wurden nach den Angaben bislang gesprochen. In der Regel wurden die Klimaaktivisten zu Geldstrafen verurteilt, meist wegen Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

