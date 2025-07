Monsunsaison

Bislang mehr als 200 Tote bei Überflutungen in Pakistan

In Pakistan sind bei den schweren Überschwemmungen der diesjährigen Monsun-Saison bislang mehr als 200 Menschen ums Leben bekommen. Zudem gebe es etwa 560 Verletzte, schreibt die Katastrophenschutzbehörde des Landes in ihrem aktuellen Bericht. Die meisten Todesopfer gab es demnach in Punjab, der größten Provinz des Landes.