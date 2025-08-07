Nach Sturz des Assad-Regimes

Diese Zahl nennt das ARD-Politikmagazin "Panorama" nach Recherchen. Derzeit leben rund eine Million Syrerinnen und Syrer in der Bundesrepublik. Die meisten flüchteten in den Jahren 2014 und 2015 vor dem syrischen Bürgerkrieg hierher.
Von den 4.000 Rückkehrern haben laut dem Bericht 995 einen Zuschuss im Rahmen des Bund-Länder-Programms für eine freiwillige Rückkehr erhalten. Dabei werden unter anderem die Reisekosten übernommen; zudem erhalten Rückkehrer eine finanzielle Starthilfe in Höhe von 1.000 Euro.
