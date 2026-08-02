"Signal des Himmels"

Diese Deutung weise das Bistum entschieden zurück, heißt es in einer Stellungnahme. Es könne und dürfe nicht hingenommen werden, dass Menschen sich aufgrund ihrer sexuellen Identität als existenziell bedroht erlebten.
In einem Leserbrief in der örtlichen Zeitung hatte ein 87-jähriger Ruhestandspriester auch den CSD als Form der "Unkultur" bezeichnet. Den Anschlag in Berlin interpretierte er als Aufruf zur Besinnung und zur Umkehr.
Bei dem Anschlag am Samstag vergangener Woche war eine Frau getötet worden; zahlreiche Menschen wurden verletzt.
Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.