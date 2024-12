Kryptogeld

Analysten führen den Anstieg vor allem auf die Erwartung neuer politischer Rahmenbedingungen in den USA nach dem Wahlsieg des Republikaners Trump zurück. Der künftige US-Präsident hatte sich wiederholt gegen eine starke staatliche Regulierung von Kryptowerten ausgesprochen. Zudem machte Trump den Krypto-Befürworter Atkins zu seinem Wunschkandidaten als Chef der mächtigen US-Börsenaufsicht SEC.

Der bisherige SEC-Vorsitzende Gensler war für seinen harten Kurs gegenüber Digital-Währungen bekannt. Gensler hatte Ende November angekündigt, mit dem Einzug Trumps ins Weiße Haus im Januar von seinem Posten zurücktreten.

Sollte Atkins tatsächlich SEC-Chef werden, rechnen Experten damit, dass weitere Krypto-ETFs zugelassen werden. Die Abkürzung ETF steht für Exchange Traded Funds. Laut der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) handelt es sich um Publikumsfonds , die an der Börse gehandelt werden. Anleger erhalten die Möglichkeit, in einen Index zu investieren, ohne die darin enthaltenen Vermögensgegenstände, wie etwa Aktien, einzeln kaufen zu müssen. Bislang gibt es in den USA nur Bitcoin und Ether als Krypto-ETFs. Von den Spekulationen profitierten auch kleinere Kryptowährungen, sogenannte Altcoins.