Dies sei ein Signal dafür, dass Europa den Wettlauf bei KI nicht aufgegeben und erst recht nicht verloren habe, sagte Geschäftsleitungsmitglied Dehmel der Nachrichtenagentur Reuters. Künstliche Intelligenz gebe es nicht zum Nulltarif.

In Paris erörtert eine internationale Konferenz derzeit die Chancen und Risiken der KI. An dem zweitägigen Gipfel nehmen rund 1.500 Fachleute und zahlreiche Staats- und Regierungschefs teil, darunter Bundeskanzler Scholz, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und US-Vizepräsident Vance. Frankreichs Staatschef Macron will sein Land als Vorreiter im Bereich KI präsentieren und hatte Investitionen von knapp 110 Milliarden Euro angekündigt.

