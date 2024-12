Der 52-Jährige erhielt auf dem Landesparteitag in Arnstadt 220 Stimmen. Sein Herausforderer, der Bundestagsabgeordnete Stöber, kam auf 14. Enthaltungen gab es nicht. Höcke steht seit mehr als elf Jahren an der Spitze des Thüringer AfD-Landesverbands. In seiner Rede betonte er mit Verweis auf den Sieg seiner Partei bei der Landtagswahl im September , nicht der vergangene Woche ins Amt gewählte CDU-Politiker Voigt, sondern er sei der "wahre Ministerpräsident" des Bundeslandes.