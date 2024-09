Bundeskriminalamt

Auch Vertreter der AfD werden nach BKA-Angaben immer häufiger bedroht. (Imago / Andre März)

Man sehe in diesem Jahr nochmal eine deutliche Steigerung der Fallzahlen bei Straftaten gegen Amts- und Mandatstragende gegenüber dem letzten Jahr, sagte Münch dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Die Situation sei sehr angespannt und könne durchaus noch schlimmer werden.

Auch von der linken Seite würden stärker Straftaten begangen. So habe das BKA von Anfang Mai bis Ende Juli 18 Körperverletzungen, gefährliche Körperverletzungen und Brandstiftungen gegen Mitglieder der AfD gezählt. Der BKA-Chef stellte klar, dass Vertreter der Grünen weiterhin am häufigsten attackiert würden, an zweiter Stelle folge aber die AfD. Münch beklagte zudem, dass Kommunalpolitiker Angriffe nur in etwa 11 Prozent der Fälle anzeigten. Offenbar fehle das Vertrauen, dass bei den Ermittlungen etwas herauskomme.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.