Naher Osten

Captagon-Tabletten werden laut BKA-Drogenexperte Lutz Preisler in Syrien und im Libanon hergestellt und sind vor allem in Golfstaaten als Partydroge beliebt. (imago / Le Pictorium)

Das Mittel macht hochgradig abhängig, kann Halluzinationen, Angstzustände und anderes auslösen. Es wurde in den 60er Jahren in Deutschland als Arzneimittel etwa gegen ADHS entwickelt. Im Nahen Osten ist Captagon in den vergangenen zehn Jahren zu einem enormen Problem herangewachsen. Zu Wochenbeginn kam es an der syrisch-jordanischen Grenze erneut zu tödlichen Gefechten mit Drogenschmugglern.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.