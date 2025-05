Kriminalität

Der Eingang zur Dienststelle des Bundeskriminalamtes in Berlin (dpa)

Seit etwa einem Jahr sehe man vermehrt, dass sich sehr junge Menschen weiter radikalisierten, sagte Münch der Funke Mediengruppe. Diese schlössen sich in teilweise gut organisierte Strukturen zusammen, um schwere Straftaten zu begehen. Das Internet diese dabei zunehmend als Vernetzungsraum. Münch fügte hinzu, Radikalisierung, Rekrutierung und Mobilisierung fänden über soziale Netzwerke und rechte Foren statt. In dieser Woche waren nach einer bundesweiten Razzia gegen eine mutmaßliche rechte Terrorzelle fünf junge Menschen zwischen 14 und 18 Jahren in Untersuchungshaft genommen worden.

Sie hätten mit Anschlägen auf Asylunterkünfte und linke Einrichtungen das demokratische System der Bundesrepublik zum Zusammenbruch bringen wollen.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.