Ozzy Osbourne ist tot. (Getty Images via AFP / DIA DIPASUPIL)

"Mit mehr Traurigkeit, als Worte ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist. Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben", erklärte seine Familie und bat darum, ihre Privatsphäre zu wahren.

Der an Parkinson erkrankte Sänger war noch vor zwei Wochen bei einem Abschiedskonzert in seiner Heimatstadt Birmingham aufgetreten - gemeinsam mit seinen Bandkollegen Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward. Es war das erste Mal seit 20 Jahren, dass die legendäre Band in Originalbesetzung auf der Bühne stand.

Black Sabbath gelten als Pioniere des Heavy Metal. Die Band verkaufte während ihrer jahrzehntelangen Karriere mehr als 75 Millionen Alben. Osbourne hatte seine Parkinson-Diagnose 2020 öffentlich gemacht.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.