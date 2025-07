Ozzy Osbourne ist tot. (Getty Images via AFP / DIA DIPASUPIL)

"Mit mehr Traurigkeit, als Worte ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist. Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben", erklärte seine Familie und bat darum, ihre Privatsphäre zu wahren.

Der an Parkinson erkrankte Sänger war noch am 5. Juli bei einem Abschiedskonzert in seiner Heimatstadt Birmingham aufgetreten - gemeinsam mit seinen Bandkollegen Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward. Es war das erste Mal seit 20 Jahren, dass die legendäre Band in Originalbesetzung auf der Bühne stand.

Pionier des Heavy Metal

Black Sabbath gelten als Pioniere des Heavy Metal. Internationalen Ruhm erlangte die Band in den 70er Jahren. Sie verkaufte während ihrer jahrzehntelangen Karriere mehr als 75 Millionen Alben. Zu den bekanntesten Songs der Band zählen "Paranoid", "Iron Man" und "War Pigs". Wegen Drogen- und Alkoholproblemen feuerte die Band 1979 ihren Sänger Osbourne. Später verfolgte dieser eine Solokarriere.

Immer wieder sorgte Osbourne für Skandale. Bei einem Konzert biss er einer Fledermaus, die ein Zuschauer auf die Bühne geworden hatte, den Kopf ab, weil er sie für ein Gummitier hielt. Einem jüngeren Publikum wurde Osbourne vor allem als exzentrischer Familienvater aus der preisgekrönten Doku-Soap "The Osbournes" bekannt. 2020 machte er seine Parkinson-Diagnose publik und zog sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.