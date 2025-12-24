Flugzeugabsturz in der Türkei

Ein Trümmerteil des Flugzeugs des libyschen Armeechefs, das bei einer Rückreise aus der Türkei abgestürzt ist. (picture alliance / Anadolu / Osmancan Gurdogan)

Der türkische Innenminister Yerlikaya erklärte, die Trümmerteile seien auf einer drei Quadratkilometer großen Fläche verteilt, wodurch die Bergungsarbeiten erschwert seien. Das Privatflugzeug war gestern kurz nach dem Start in Ankara abgestürzt. Alle acht Insassen, darunter der Generalstabschef der libyschen Regierung in Tripolis, al-Haddad, kamen ums Leben. Zuvor war ein technisches Problem gemeldet worden.

Die Türkei gilt als wichtigster Unterstützer der westlibyschen Regierung in Tripolis. Seit dem Bürgerkrieg nach dem Tod von Machthaber Gaddafi ist das Land in zwei konkurrierende Teile gespalten. Im ostlibyschen Bengasi wird eine Gegenregierung vor allem von Russland und Ägypten unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.