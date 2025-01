Der künftige US-Präsident Donald Trump (picture alliance / AP / Evan Vucci)

Die "Süddeutsche Zeitung" beruft sich auf Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Die Zahl gelte für den Fall, dass Trump seine Drohung von Zöllen von zehn bis 20 Prozent wahrmache und andere Länder mit Gegenzöllen antworten. Ein zweites Szenario befasse sich mit dem Fall, dass Trump Zölle am unteren Rand der Ankündigungen einführt. Das IMK gehe dann von dem Verlust von 200.000 Jobs in Deutschland aus.

Wie das Blatt unter Berufung auf Berechnungen des Prognos-Instituts weiter berichtete, hängen in Deutschland rechnerisch gesehen 1,2 Millionen Arbeitsplätze an Exporten in die USA. Das seien zehn Prozent aller direkt oder indirekt von Ausfuhren abhängige Arbeitsplätze.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.