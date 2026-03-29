Rund 1.000 Anwohner konnten nach etwa vier Stunden in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Bei dem Blindgänger handelte es sich um eine 250 Kilogramm schwere britische Bombe. Sie hatte rund 80 Jahre lang im Boden gelegen.
Der Verein Schutzbauten Stuttgart geht davon aus, dass noch zahlreiche Blindgänger im Boden der baden-württembergischen Hauptstadt schlummern. Bei den Luftangriffen der Alliierten im Zweiten Weltkrieg seien geschätzt 12.000 Sprengbomben und 130.000 Brandbomben auf Stuttgart abgeworfen worden - etwa jede zehnte davon sei nicht explodiert.
Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.