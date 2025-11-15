Absperrung im Nürnberger Stadtteil Großreuth. (Daniel Karmann / dpa )

Das teilte die Stadt in der Nacht mit. Die Bombe war bei Bauarbeiten im Stadtteil Großreuth entdeckt worden und wurde nun abtransportiert. Wegen der Entschärfung hatten mehr als 20.000 Menschen zwischenzeitlich ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Es war die größte Evakuierungsaktion in der Stadt beim Fund einer Weltkriegsbombe. Im Einsatz waren fast 500 Feuerwehrleute, rund 250 Helfer von Rettungsdiensten, 60 Kräfte des THW und mehr als 100 Polizeibeamte.

