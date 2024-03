US-Außenminister Blinken hat in einem Gespräch mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu Sicherheit für die Zivilisten im Gazastreifen verlangt (afp / Mahmud Hams)

Zudem müssten Hilfslieferungen über den Land- und Seeweg aufrechterhalten werden, hieß es in einer Erklärung. Themen der Unterredung seien auch die Bemühungen um eine Feuerpause und die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln gewesen. Blinken befindet sich derzeit auf einer erneuten

Nahostreise und war in Tel Aviv mit Netanjahu zusammengekommen. Dieser wies US-Forderungen nach einem Verzicht auf eine geplante Bodenoffensive gegen die militant-islamistische Hamas in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens zurück. Er halte auch ohne die Unterstützung Washingtons an dem Vorhaben fest, betonte Netanjahu.

