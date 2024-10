Naher Osten

US-Außenminister Blinken und der israelische Ministerpräsident Netanjahu (Archivbild). (Amos Ben-Gershom / GPO / dpa / Amos Ben-Gershom)

Berichten zufolge wollte Blinken über eine Feuerpause und weitere diplomatische Schritte sprechen. Die US-Regierung hatte die Tötung von Hamas-Chef Sinwar durch das israelische Militär in der vergangenen Woche als möglichen Durchbruch bezeichnet, der den Weg zu einem Ende des Gaza-Krieges ebnen könnte.

Bei den Gesprächen in Israel soll es auch um eine Ausweitung der Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung gehen. Das UNO-Hilfswerk für Palästinenser beklagte, die Menschen im Norden des Gazastreifens warteten nur auf den Tod, während Einsätze zur Bergung von Leichen oder für humanitäre Hilfe verweigert würden.

Die israelische Armee setzte unterdessen ihre Einsätze gegen die Hamas im Gazastreifen und gegen die Hisbollah im Libanon fort. Diese feuerte nach eigenen Angaben Raketen auf Ziele in Israel. Das libanesische Gesundheitsministerium warf Israel vor, mit einem Angriff in der Nähe einer Klinik in Beirut gestern mindestens 18 Menschen getötet zu haben. Die Hisbollah reklamierte den Drohnenangriff auf ein Ferienhaus des israelischen Regierungschefs Netanjahu am Wochenende für sich.

