Bürgermeister Mamdani erließ einen vorübergehenden Verkehrsstopp. In New York und auch in Boston wurden die Schulen geschlossen. Fast 54 Millionen US-Bürger von der Hauptstadt Washington bis zum Bundesstaat Maine im Nordosten dürften von den Folgen des Blizzards betroffen sein. Nach Angaben des nationalen Wetterdienstes könnten in vielen Gebieten bis zu 60 Zentimeter Schnee fallen.
Etliche Flugverbindungen wurden gestrichen. Die Lufthansa-Gruppe sagte für heute Flüge nach New York und Boston ab.
Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.