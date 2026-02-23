EU-Außenministertreffen

Blockade durch Ungarn: Keine Eingung auf neue Sanktionen gegen Russland

Beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel ist keine Übereinkunft über neue Strafmaßnahmen gegen Russland zustandegekommen. Grund ist eine Blockade des 20. Sanktionspakets durch Ungarn. Die EU-Außenbeauftragte Kallas sprach nach dem Ende der Konferenz von einem Rückschlag. Dies sei nicht die Botschaft, die eigentlich habe gesendet werden können. Die Arbeit an den Strafmaßnahmen ‌werde aber fortgesetzt.