Europäische Union

Der ungarische Außenminister Szijjarto in Brüssel. (Virginia Mayo/AP/dpa)

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament, Strack-Zimmermann, und der grüne EU-Abgeordnete Freund plädierten im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" dafür, Ungarn das Stimmrecht im Europäischen Rat zu entziehen. Strack-Zimmermann sagte, Ungarn gefährde mit seiner Blockadepolitik nicht nur die Solidarität mit der Ukraine, sondern auch die sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit ganz Europas. Freund meinte, die EU habe sich lange genug vom ungarischen Ministerpräsidenten Orban erpressen lassen. Auch der Grünen-Europapolitiker Hofreiter sprach sich für einen Entzug des Stimmrechts aus.

Ungarn hatte gestern auf einem EU-Außenministertreffen in Brüssel das geplante 20. Sanktionspaket gegen Russland blockiert. Ein Stimmrechtsentzug gilt allerdings als unwahrscheinlich, da alle anderen Mitgliedsstaaten zustimmen müssten, die Slowakei aber den Kurs Ungarns in vielen Bereichen unterstützt.

