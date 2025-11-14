Unbemannte Mars-Mission der Nasa

Vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral hob eine Rakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origin ab. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Jennifer Briggs)

Vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida hob eine Rakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Bezos ab. Der fast 100 Meter große Flugkörper hat zwei Raumsonden an Bord, die den Mars untersuchen sollen. Ziel der Mission ist laut Nasa, den Einfluss der Sonne auf den Planeten besser zu verstehen. Der Raketenstart erfolgte im dritten Anlauf. Blue Origin hatte ihn wegen schlechter Wetterbedingungen zwei Mal verschieben müssen.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.