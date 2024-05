Weltraumtourismus

Nach einer Pause von zwei Jahren hat das Unternehmen Blue Origin wieder Weltraumtouristen befördert. (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Blue Origin)

Nach einem Flug mit kurzzeitiger Schwerelosigkeit landeten die sechs Passagiere Weltraumtouristen in einer Kapsel wieder auf der Basis des Unternehmens in Texas.

Es war die siebte bemannte Mission von Blue Origin. Bislang brachte das Unternehmen 31 Menschen für eine kurze Dauer ins All. Im September hatte das Raketenprogramm einen Rückschlag erlitten, als eine unbemannte New Shepard kurz nach dem Start in Flammen aufgegangen war. Eine Untersuchung der US- Behörden ergab, dass sich das Triebwerk zu stark erhitzt hatte.

