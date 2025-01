Auch in Deutschland gibt es etliche Botanische Gärten mit der seltenen Blume - in Bayreuth blühte die Titanwurz im vergangenen Juni (dpa-news/Daniel Löb)

Der Name setzt sich zusammen aus Patricia und dem englischen "putrid", heißt so viel wie 'faulig'. Viel Zeit ist nicht für die Fans der Blume mit dem hohen Blütenstand ist nicht: Eine Titanwurz blüht nur alle paar Jahre und dann auch nicht lange: Die Parkbetreiber rechnen diesmal mit ungefähr 24 Stunden.

Auch bei uns in Deutschland gibt es Titanenwurze in Botanischen Gärten, eine im Gewächshaus der Uni Bonn zum Beispiel zieht bei jeder Blüte tausende Menschen an. Titanenwurze sind eigentlich auf der indonesischen Insel Sumatra zu Hause und werden auch Leichenblume genannt. Ihr extremer Verwesungs-Gestank soll Insekten anlocken. Die Pflanze ist aber stark bedroht : Geschätzt gibt es in der Natur nur noch wenige hundert Exemplare.

Die Pflanze bringt die größte Blüte hervor, die es im Pflanzenreich gibt. Sie kann bis zu drei Meter hoch werden. Ihre Form erinnert an einen Penis, daher kommt ihr lateinischer Name "Amorphophallus titanum", das lässt sich in 'unförmiger Riesenpenis' übersetzen.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.