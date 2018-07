In Houston 1969 gegründet, das Debüt von ZZ Top kam 1971 heraus. Das dritte Album "Tres Hombres" erschien am 26.7.1073 und es beginnt mit den Stücken "Waiting for the bus" und "Jesus just left Chicago" - seit über 45 Jahren sind diese beiden Titel untrennbar miteinander verbunden, ZZ Top spielen sie live stets zusammen. Eine lange Karriere, die Band ist Kult. Gitarrist Billy Gibbons spielt auch in der "Supersonic Blues Machine" und veröffentlicht im September sein zweites Solo-Album, Titel: "The Big Bad Blues." Zwölf Songs sind darauf, sechs Eigenkompositionen von Billy Gibbons, sechs Cover, darunter zweimal Muddy Waters und ein Stück von Bo Diddley.