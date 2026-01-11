Zwei Blutkonserven (Symbolbild) (imago images / CHROMORANGE)

Das Uniklinikum in Leipzig teilte mit, dass die Vorräte dort in den vergangenen Wochen deutlich gesunken seien. Besonders prekär ist die Lage demnach bei Blutkonserven mit der Blutgruppe 0 Rhesus positiv. Ähnlich äußerte sich das Unikrankenhaus Freiburg. Grund für die aktuelle Situation ist demnach, dass derzeit viele Menschen erkältet sind. Sie dürfen dann kein Blut spenden. Zudem führe das Winterwetter dazu, dass weniger Menschen spenden gingen. Nach Angaben der Krankenkasse AOK gehen darüber hinaus generell immer weniger Menschen Blut spenden.

Blutspenden werden nicht nur für Unfallopfer mit hohem Blutverlust benötigt. Auch chronisch erkrankte Menschen oder Krebspatienten brauchen regelmäßig Blutpräparate. Zudem können aus Blutspenden Medikamente hergestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.