Marokko

BMW bestätigt hohe Arsenkonzentration nahe einer Kobalt-Mine

Der Autokonzern BMW hat Umweltbelastungen in der Umgebung der Mine eines Kobalt-Lieferanten in Marokko bestätigt. In Abfällen und Wasserauffangsystemen seien teilweise hohe Konzentrationen des hochgiftigen Stoffes Arsen nachgeweisen worden, erklärte BMW.