Autobranche

Der Autokonzern teilte mit, der Nettogewinn sei 2025 leicht zurückgegangen auf 7,45 Milliarden Euro, der Absatz an Fahrzeugen dagegen angestiegen. Schwierigkeiten gab es für BMW vor allem in China. Der Absatz dort sei um 12,5 Prozent gesunken, was durch Zuwächse in anderen Weltregionen kompensiert worden sei. Wachstumstreiber blieben batterieelektrische Fahrzeuge.
Der Gewinn von Daimler Truck brach nach Angaben des Nutzfahrzeugherstellers im vergangenen Jahr um 34 Prozent ein. Die US-Zölle und eine schwache Nachfrage in den USA hätten das Geschäft stark belastet.
Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.