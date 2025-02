Der BND und der polnische Geheimdienst Agencja Wywiadu arbeiten zukünftig zusammen. (- / BND / dpa / -)

In einem für Geheimdienste ungewöhnlichen Schritt machten sie ihre Kooperation auf Facebook öffentlich. In dem Beitrag heißt es, man gehe gegen subversive Aktivitäten in Europa vor. Russische Geheimdienste und ihre Stellvertreter könnten ohne Genehmigung der höchsten Behörden Moskaus nicht in Deutschland und Polen aktiv werden.

Unter hybrider Bedrohung wird verstanden, dass etwa Cyberangriffe oder Desinformation als Waffen in Auseinandersetzungen eingesetzt werden.

