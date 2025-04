Matus Bero (Bochum) und Diogo Leite (Berlin) (IMAGO / RHR-Foto / IMAGO / RHR-FOTO)

Hollerbach hatte Berlin in der 17. Minute in Führung gebracht. Bero glich in der 68. Minute für Bochum per Elfmeter aus.

Da die direkten Konkurrenten Heidenheim und Kiel ihre Spiele an diesem Spieltag gewonnen hatten, fiel Bochum mit nur 21 Punkten aus 31 Spielen ans Tabellenende zurück. Sollte das Team von Trainer Dieter Hecking am Freitag in Heidenheim verlieren, stünde der siebte Bundesliga-Abstieg fest.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.