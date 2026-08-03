Flugsicherheit

Eine stark beschädigte Boeing 737 (Archiv) (Uncredited/The Oregonian/AP/dpa)

Die US-Luftfahrtbehörde FAA erteilte der Baureihe die Zulassung. Die Zertifizierung erfolgte mehrere Jahre später als erwartet. Der Hersteller Boeing hatte ursprünglich mit einer Zulassung vor dreieinhalb Jahren gerechnet. Die zuständige Behörde erklärte, auch der größere Typ MAX 10 könne bald zugelassen werden.

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Sicherheitsmängel bei Boeing-Maschinen bekannt geworden. Im Oktober 2018 stürzte über Indonesien ein Flugzeug ab, eine weitere Maschine verunglückte im März 2019 über Äthiopien. Insgesamt 346 Menschen kamen ums Leben. Im Januar 2024 brach bei einer Boeing-Maschine im Flug ein Kabinenteil heraus.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.