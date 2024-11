Luft- und Raumfahrtkonzern

Allein in diesem Werk in Washington wurden fast 2.200 Arbeitsplätze gestrichen. (Lindsey Wasson/AP/dpa)

Betroffen seien Standorte in den Bundesstaaten Washington, Oregon, South Carolina und Missouri, heißt es in einer Pflichtmitteilung auf Bundesebene. In Washington erhielten demnach fast 2200 Mitarbeiter ihre Kündigung, in South Carolina sind 220 Beschäftigte betroffen. Beide Bundesstaaten sind wichtige Standorte für die Produktion von Boeings Verkehrsflugzeugen. Eine weitere Entlassungsrunde erwarten Gewerkschaftsvertreter für Dezember.

Der Airbus-Rivale steckt unter anderem wegen gravierender Qualitätsmängel in der Krise. Außerdem hatte ein wochenlanger Streik von mehr als 33.000 Arbeitern die Fertigung der meisten Boeing-Verkehrsflugzeuge lahmgelegt.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.