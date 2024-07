Der Flugzeugbauer Boeing hat seit geraumer Zeit mit Sicherheitsproblemen zu kämpfen. (dpa / AP Photo / Ted S. Warren)

Wie ein Sprecher der Fluggesellschaft United Airlines mitteilte, verlor eine Maschine vom Typ 757-200 kurz nach dem Start in Los Angeles ein Rad. Das Flugzeug sei aber sicher am Zielort Denver gelandet, hieß es. Es war bereits das zweite Mal innerhalb weniger Monate, dass an einer Boeing von United Airlines ein Rad abfiel.

Boeing steht wegen Vorwürfen zu Sicherheitsmängeln an seinen Flugzeugen seit geraumer Zeit unter Druck. Gestern wurde bekannt, dass die US-Flugaufsichtsbehörde FAA Inspektionen in mehr als 2.600 Maschinen des Typs 737 wegen möglicher Probleme mit der Sauerstoffversorgung im Notfall angeordnet hat

Diese Nachricht wurde am 09.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.